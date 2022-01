Presidente do México submetido a cateterismo cardíaco

O Presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, foi submetido com sucesso a um cateterismo cardíaco, na sexta-feira, num hospital na capital do país, informou o Governo.

O procedimento durou 30 minutos e, segundo a mesma fonte oficial, o coração e as artérias do Chefe de Estado "foram considerados saudáveis e a funcionar corretamente", pelo que Obrador deverá retomar as suas atividades ainda este fim de semana.

López Obrador tinha entrado no hospital militar central para efetuar um 'check-up' médico de rotina, anunciara no dia anterior o porta-voz presidencial.