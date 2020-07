Presidente do parlamento brasileiro diz que impeachment de Bolsonaro vai prejudicar combate ao coronavírus

O presidente da Câmara dos Deputados do Brasil, Rodrigo Maia, afastou a possibilidade de se iniciar neste momento um processo de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Para Maia, um processo de afastamento do chefe de Estado neste momento prejudicaria ainda mais o combate ao avanço da Covid-19 no Brasil, que deve ser a principal prioridade de todos e já enfrenta enormes dificuldades.

Em entrevista à Rádio Metrópole, de Salvador da Bahia, Rodrigo Maia lembrou que um processo de impeachment é essencialmente um acto político, geralmente prolongado e desgastante para todas as partes. Iniciar neste momento um processo desses paralisaria acções essenciais para o combate à doença, pois extremaria ainda mais as divisões entre os poderes e entre as forças políticas, justificou Maia.

Maia, um dos alvos preferenciais dos ataques de Jair Bolsonaro, que chegou a comandar manifestações em Brasília pedindo o encerramento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal por anularem ou limitarem decretos seus considerados abusivos por esses dois órgãos, tem sido criticado por não dar início à tramitação de algum dos mais de 40 pedidos de impeachment que a Câmara dos Deputados já recebeu contra o presidente.



Na entrevista, o parlamentar defendeu que, independentemente das razões avançadas para esses pedidos, o papel dele neste momento é de construir pontes com todas as forças e todos os poderes para ajudar o Brasil a debelar o Coronavírus, que até esta quarta-feira já matou mais de 73 mil pessoas e no país já está perto dos dois milhões de infectados, e não de criar um novo foco de disputa e acirramento dos ânimos.