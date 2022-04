Presidente do Parlamento Europeu defende em Kiev "ir mais longe" nas sanções à Rússia

A Presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, falou esta sexta-feira em Kiev, com o primeiro-ministro ucraniano, sobre a necessidade de "ir mais longe" nas sanções contra a Rússia para travar a invasão militar "injustificada e inaceitável" da Ucrânia.

"A invasão da Ucrânia é injustificada e inaceitável. Com o primeiro-ministro Denys Shmyhal, falámos sobre a necessidade de mais sanções e de maior alcance. Temos de ir ainda mais longe", escreveu Metsola no seu perfil oficial no Twitter, numa mensagem acompanhada de uma fotografia com o dirigente ucraniano.

A visita surpresa da presidente do Parlamento Europeu a Kiev é "um poderoso sinal de apoio político", afirmou por seu turno Shmyhal na sua conta da mesma rede social.