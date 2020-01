Presidente do Parlamento Europeu despede-se dos eurodeputados britânicos com um "até breve"

O presidente do Parlamento Europeu (PE), David Sassoli, preferiu esta quarta-feira dizer somente "até breve" aos deputados britânicos, no dia em que a câmara aprovou definitivamente o Acordo de Saída do Reino Unido da União Europeia (UE).

"Caros amigos britânicos, um 'addio' (adeus) italiano é uma palavra demasiado definitiva, por isso, junto com os meus colegas, direi apenas 'arrivederci' (até breve)", afirmou o responsável transalpino.

No final do debate e votação, foram vários os representantes britânicos que assinalaram a ocasião, tendo ecoado no hemiciclo a nostálgica canção tradicional do folclore britânico, com origem num poema escocês, "Auld Lang Syne".