Presidente do Partido dos Trabalhadores nega possibilidade de amnistia a radicais no Brasil

A presidente do Partido dos Trabalhadores (PT) disse esta segunda-feira que o partido fundado pelo Presidente do Brasil, Lula da Silva, se oporá à possibilidade de conceder amnistia aos responsáveis pelo golpe de Estado de 8 de janeiro no Brasil.

Gleisi Hoffmann advertiu que o partido no poder impedirá a aprovação no Congresso de qualquer tipo de lei que favoreça os responsáveis pelos ataques às sedes da Presidência, do Congresso e do Supremo Tribunal Federal.

A congressista referiu-se à possível amnistia ao comentar um projeto de lei apresentado por um legislador do Partido Liberal (PL), do ex-presidente brasileiro, Jair Bolsonaro.