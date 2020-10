Presidente do Tribunal Constitucional e ministro do Interior angolanos suspeitos de contaminação por Covid-19

Os casos de Covid-19 em Angola estão a aumentar rapidamente. A comunidade portuguesa naquele país africano está muito preocupada, em especial após a morte do governador da província do Uíge, Sérgio Luther Rescova, na passada sexta-feira, em Luanda, alegadamente por complicações decorrentes da pandemia.Tinha 40 anos. Segundo apurou oo presidente do Tribunal Constitucional, Manuel Aragão, de 70 anos também está infetado com Covid e encontra-se internado em estado grave na Clínica Girasso, na capital do país, precisamente a mesma clínica onde faleceu Luther Rescova.Para além de Manuel Aragão, também o ministro do Interior, Eugénio Laborinho, de 65 anos, estará infetado com Covid-19.questionou fonte oficial da presidência da república de Angola confrontando-a com estes casos e com a subida dos número de infetados no País, mas não o gabinete de João Lourenço declinou fazer qualquer comentário.