Presidente do Tribunal Federal brasileiro apela à separação de poderes

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) do Brasil, Luiz Fux, deixou esta quinta-feira recados ao Presidente brasileiro, que tem atacado constantemente os poderes judiciários, e apelou à separação de poderes no país.

"Um Brasil independente pressupõe uma magistratura independente e um regime político em que todos os cidadãos gozem de igualdade de chances, usufruam de todas as liberdades constitucionais e os poderes se restrinjam ao seu exercício, em nome do povo e para o povo brasileiro", declarou Luiz Fux.

Durante a sessão solene comemorativa dos 200 anos da independência, que foi marcada pela ausência injustificada de Jair Bolsonaro, o presidente do STF do Brasil recordou que "nessa aventura histórica, a nação enfrentou adversidades, mas se consolidou como um país democrático, com instituições sólidas e fraternas".