Presidente do Vietname demite-se por alegado envolvimento em subornos

O Comité Central do Partido Comunista do Vietname aceitou esta terça-feira a renúncia de Nguyen Xuan Phuc do cargo de Presidente do país por suposta implicação num caso de subornos que também envolvem elementos do gabinete presidencial.

De acordo com o jornal vietnamita Tuoi Tre, o Presidente apresentou a demissão depois de assumir responsabilidade de elementos do gabinete num escândalo de subornos relacionados com ligações aéreas de repatriação durante o pico da pandemia de covid-19.

Phuc, 69 anos, é o primeiro presidente do Vietname a abandonar o cargo antes do fim do mandato que começou há dois anos.

Nguyen Xuan Phuc foi durante cinco anos chefe do Executivo e conseguiu grande popularidade no país, sobretudo pela gestão das políticas de saúde durante o primeiro ano da crise sanitária.