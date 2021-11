Presidente dos EUA acusado de adormecer no discurso de abertura da COP26. Veja as imagens

do Washington Post. No vídeo pode ver-se Joe Biden fechar os olhos durante alguns segundos por várias vezes.





A COP26 arrancou esta segunda-feira e vai decorrer até 12 de novembro.





O presidente dos Estados Unidos está a ser acusado de adormecer enquanto assistia ao discurso de abertura da cimeira do clima, COP26, em Glasgow, na Escócia.O momento foi partilhado por um jornalistaO presidente norte-americano têm assumido como a luta contra as alterações climáticas como uma das prioridades. Durante o discurso esta segunda-feira na cimeira do clima das Nações Unidas prometeu uma "liderança pelo exemplo" no esforço da redução das emissões com efeito de estufa e introdução de energias renováveis.

Na sua intervenção, Biden ressaltou que o esforço para travar o aquecimento global "é um imperativo moral, mas também é um imperativo económico".