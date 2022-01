O Presidente dos Estados Unidos disse esta quarta-feira estar "profundamente desapontado" com o fracasso no Senado da grande reforma eleitoral com a qual procurava proteger os direitos de voto das restrições impostas nos estados conservadores.

"Estou profundamente desapontado por o Senado não ter conseguido defender a nossa democracia. Estou desapontado, mas não desanimado", escreveu Joe Biden na rede social Twitter.

Biden prometeu que continuaria a insistir em mudanças para proteger os direitos de voto nos EUA.