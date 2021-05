Presidente dos EUA exige saber origem da pandemia da Covid-19

O presidente dos EUA pediu às agências de espionagem que esclareçam a origem do vírus causador da Covid-19. Numa declaração pública surpreendente, Joe Biden admitiu que há duas teorias mais prováveis, sendo que uma delas aponta responsabilidades diretas à China.



Biden referiu que as teorias em análise são a de um vírus transmitido aos seres humanos por contacto com animais infetados, ou um contágio descontrolado depois de um vírus ter acidentalmente saído de um laboratório. “Não há informação suficiente para considerar uma das teorias mais provável”, admitiu, acrescentando que duas agências de espionagem dos EUA inclinam-se para a cadeia de transmissão animal e uma para a ideia do acidente num laboratório. As suspeitas recaem sobre o Instituto de Virologia de Wuhan, junto do mercado onde foram detetados os primeiros casos de Covid, e foram reavivadas depois de o ‘Wall Street Journal’ noticiar, esta semana, que três cientistas daquele instituto foram hospitalizados com sintomas semelhantes à Covid-19 em novembro de 2019, um mês antes dos primeiros casos oficialmente reconhecidos.

Biden evitou culpar diretamente o governo chinês, como fez Donald Trump, que falou mesmo de um vírus fabricado. Apesar de tudo, a teoria do acidente deixa muitas questões de responsabilidade moral em aberto.





Talvez por isso a China tenha reagido mal. Classificou a ideia do acidente laboratorial “teoria da conspiração” e acusou Biden de “voltar a um velho guião”, entregando-se a “comportamentos irresponsáveis”. Pequim lembrou ainda a “História negra” da espionagem dos EUA, aludindo às mentiras que justificaram a guerra no Iraque, e alertou que politizar a investigação da origem do coronavírus “pode prejudicar a cooperação no combate à pandemia”.





O epidemiologista Anthony Fauci, principal conselheiro médico da Casa Branca, duvida da teoria do laboratório, considerando mais provável “uma ocorrência natural”. Contudo, por não haver certezas, reforçou a necessidade de uma investigação transparente.