Presidente dos EUA garante "estar bem" depois de testar positivo à Covid-19

O Presidente dos EUA, Joe Biden, escreveu esta quinta-feira na rede social Twitter que "está a passar bem", depois de ter testado positivo à covid-19, com a Casa Branca a informar que tem "sintomas muito ligeiros".

"Gente, estou bem. Obrigado pela vossa preocupação", escreveu Biden no Twitter, depois de a secretária de imprensa da Casa Branca ter anunciado que o Presidente está já a tomar Paxlovid, um medicamento antiviral para reduzir a gravidade dos sintomas da doença.

De acordo com a Casa Branca, Biden tem "sintomas muito ligeiros" e vai ficar isolado, "enquanto continua a cumprir integralmente todas as suas funções", nomeadamente realizando reuniões por vídeo e por telefone.

Folks, I'm doing great. Thanks for your concern. Just called Senator Casey, Congressman Cartwright, and Mayor Cognetti (and my Scranton cousins!) to send my regrets for missing our event today.



Keeping busy! pic.twitter.com/uf7AsOg571