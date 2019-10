Presidente dos EUA mostra o dedo do meio a astronauta que o corrigiu

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está a ser acusado de insultar a astronauta Jessica Meir. Segundo avança o jornal Daily Mail, Trump mostrou-se o dedo do meio enquanto faziam uma chamada.

Meir foi contactada por Trump para que este lhe desse os parabéns por fazer parte da primeira equipa feminina a realizar uma caminhada espacial. No entanto, quando o presidente dos EUA congratulou a astronauta, referiu que Meir e a colega Christina Kock tinham sido as primeiras mulheres a sair do laboratório com o intuito de realizar a atividade em causa.

Porém, a primeira caminhada espacial feita por uma mulher já aconteceu, em 1984. Além dessa, outras 14 também já o fizeram. Ao responder a Trump, Meir fez questão de afirmar que tanto ela como a colega não queriam colher os frutos sozinhas de algo que já tinha sido alcançado por outras mulheres.

No seguinte instante a Meir ter feito essa declaração, é possível ver o presidente dos EUA a levantar o dedo do meio para ajeitar o cabelo e coçar a testa. O momento insólito foi partilhado nas redes sociais.





When gently corrected by one of the astronauts about how other women have spacewalked, Donald Trump uses his middle finger to "fix" his hair.



How is this even real life? pic.twitter.com/9bnj7XfY1m