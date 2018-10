Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Presidente egípcio insta Rússia a retomar voos para estâncias turísticas

Viagens foram suspensas depois de uma bomba colocada por um grupo 'jihadista' ter causado o despenhamento de um avião comercial russo sobre o Sinai.

O Presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sissi, instou esta terça-feira a Rússia a retomar os voos diretos para estâncias turísticas egípcias, num encontro com governantes e deputados russos em que debatiam formas de estreitar as relações bilaterais.



Moscovo suspendeu os voos depois de uma bomba colocada pelo grupo 'jihadista' Estado Islâmico (EI) ter causado o despenhamento de um avião comercial russo sobre o Sinai em outubro de 2015, matando as 224 pessoas a bordo.



Os voos entre Moscovo e o Cairo foram retomados em abril deste ano, depois de as autoridades egípcias terem reforçado a segurança no aeroporto, mas as conversações sobre a retomada dos voos diretos para as estâncias turísticas junto ao mar Vermelho têm-se arrastado.



Falando na câmara alta do parlamento russo, Al-Sissi sublinhou que restaurar essas ligações aéreas é essencial para a indústria do turismo do Egito.



Após encontros em Moscovo com altos responsáveis parlamentares e ministros, o Presidente egípcio jantou com o seu homólogo russo, Vladimir Putin, na estância balnear de Sochi, no mar Negro.



Os dois líderes desenvolveram uma relação próxima e estão a tentar expandir as relações bilaterais, que se fortaleceram consideravelmente nos últimos anos.



Esta é a quarta viagem de Al-Sissi à Rússia desde que assumiu o cargo, em 2014, e Putin visitou o Egito em 2015 e 2017.



O Egito assinou acordos para aquisição de armamento e equipamento militar russo no valor de milhares de milhões de dólares, incluindo aviões caças e helicópteros de combate.



Quando Putin visitou o Cairo em dezembro passado, foi assinado um acordo para a Rússia construir uma central de energia nuclear em Dabaa.



O conselheiro de Negócios Estrangeiros de Putin, Yuri Ushakov, disse à imprensa que os dois Presidentes vão discutir a construção da central, bem como as perspetivas para a retomada dos voos para o mar Vermelho e outros assuntos.