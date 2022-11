Presidente eleito do Brasil reúne-se este sábado com comunidade brasileira em Portugal

O Presidente eleito do Brasil, Luís Inácio Lula da Silva, reúne-se este sábado, segundo dia da sua visita a Lisboa, com 200 responsáveis de instituições representativas da comunidade brasileira em Portugal.

O encontro vai decorrer no ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa, na cidade que é o maior círculo eleitoral fora do Brasil, com mais de 45 mil eleitores, e onde tal como no Porto, Lula da Silva registou nas eleições presidenciais de outubro, quer na primeira, quer na segunda volta, a maioria dos votos.

Em Lisboa, o Presidente eleito do Brasil venceu as eleições com 60% dos votos.