Presidente francês afirma que "colonialismo foi um erro profundo"

O Presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou este sábado na visita oficial à Costa do Marfim que "o colonialismo foi um erro profundo".



Em conferência de imprensa em Abidjan, acompanhado pelo Presidente da Costa do Marfim, Alassane Ouattara, o chefe de Estado francês disse que "demasiadas vezes, ainda hoje, a França é percebida" como tendo "um olhar de hegemonia e de um colonialismo ridículo, que foi um erro profundo, uma falta da República" francesa, frisando que é preciso "virar uma nova página" nas relações com os países francófonos.

