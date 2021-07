Presidente francês entre as vítimas do caso de espionagem 'Pegasus'

A investigação jornalística sobre o ‘software’ Pegasus, levada a cabo pelo consórcio Fobidden Stories, revelou esta terça-feira que pelo menos um telemóvel de Emmanuel Macron foi espiado a pedido das autoridades marroquinas, assim como 14 ministros franceses.O spyware de origem israelita terá sido usado para espiar smartphones de jornalistas, funcionários do governo e ativistas de direitos humanos.Durante a manhã desta terça-feira, a justiça francesa tinha dado conta do início de uma investigação sobre o sistema de espionagem Pegasus desenvolvido por uma empresa israelita supostamente usado para vigiar telemóveis dos jornalistas do portal Mediapart pelas autoridades de Marrocos.