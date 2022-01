O presidente francês Emmanuel Macron provocou esta quarta-feira uma tempestade política ao afirmar que a sua estratégia de combate à pandemia passa por “irritar” os cerca de cinco milhões de franceses que não se vacinaram contra a Covid-19. Um desabafo que ninguém gostou e que acabou por suscitar uma avalanche de reações. E até o Parlamento suspendeu o debate sobre a obrigatoriedade dos certificados de vacinação.









A expressão que está a dar que falar é ‘emmerder’ e foi usada numa entrevista ao jornal ‘Le Parisien’, durante a qual Macron admitiu ter “muita vontade de irritar” os não vacinados, prometendo mesmo que essa seria uma estratégia a seguir. “Não os vou vacinar à força”, disse, garantindo que, a partir do dia 15, todos os que não estiverem vacinados não podem “ir a um restaurante, beber um copo, nem ir ao teatro ou ao cinema”.

Os adversários políticos não gostaram e consideraram as afirmações “indignas”, “agressivas” e de desprezo para com os franceses. “Não há emergência sanitária que justifique tais palavras”, disse o líder dos Republicanos no Senado, Bruno Retailleau, acrescentando que “é possível encorajar à vacinação sem desprezar ninguém”.





Em França, 73,6% da população já foi vacinada, mas, tal como no resto da Europa, tem registado recordes diários devido à propagação da Ómicron.



O primeiro-ministro francês, Jean Castex, denunciou que alguns deputados estão a receber ameaças de morte de grupos antivacinação Covid-19. O chefe do governo, que falava na Assembleia Nacional, classificou os ataques como “inadmissíveis”. As ameaças têm vindo a multiplicar-se nas últimas semanas contra os deputados da maioria, especialmente desde que o Governo anunciou a transformação do passe sanitário em passe vacinal, limitando a vida dos não vacinados contra a Covid-19.