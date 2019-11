Presidente interina da Bolívia avisa que Evo Morales tem de ser julgado

A presidente interina da Bolívia, Jeanine Áñez, avisou que se o ex-presidente, Evo Morales, regressar ao país, este terá de "responder perante a justiça" pela acusação de fraude eleitoral. Na sexta-feira, cinco apoiantes de Morales morreram em novos confrontos com as autoridades."Ele sabe que tem de responder perante a justiça. Existe crime eleitoral. Existem demasiadas alegações de corrupção no seu governo", disse Áñez aos jornalistas em La Paz.Numa entrevista à BBC, Evo Morales, que se encontra exilado no México, questionou a acusação de fraude, lembrando que não administra a comissão eleitoral e que dela fazem parte vários membros da oposição.Esta sexta-feira, pelo menos cinco pessoas morreram em Sacaba durante os confrontos entre apoiantes de Morales e a polícia boliviana. A polícia abriu fogo contra um grupo de manifestantes que pedia o regresso do ex-presidente.