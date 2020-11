Presidente interino do Peru demite-se após fortes protestos

Manuel Merino, presidente interino do Peru, demitiu-se este domingo na sequência de protestos que exigiam o seu afastamento do cargo e que resultaram na morte de dois jovens em confrontos com a polícia. Esses protestos, que mergulharam o país numa crise política, resultaram ainda em dezenas de feridos.



Merino assumiu o cargo após a destituição de Martín Vizcarra, na segunda-feira, no seguimento da segunda moção de censura contra o líder da opisição daquele país sul-americano. Em causa estão acusações de suborno que Vizcarra nega.

