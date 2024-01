Presidente israelita no fórum de Davos com familiares dos reféns do Hamas

O Presidente de Israel, Isaac Herzog, participará quarta-feira no Fórum de Davos (Suíça) acompanhado por familiares dos reféns ainda detidos pelo Hamas, no âmbito da sua campanha mundial pelo regresso de todos os sequestrados, indicou esta terça-feira fonte oficial.

"Durante a visita de um dia, o Presidente será acompanhado por representantes das famílias dos reféns, discursará no Fórum e realizará uma série de reuniões diplomáticas", declarou a presidência, num comunicado.

O objetivo das reuniões do Presidente israelita é "promover a questão dos reféns e aumentar a pressão política para o seu regresso seguro e rápido" e sublinhar a "grave ameaça à segurança" que a presença do Hamas na Faixa de Gaza representa para o Estado de Israel e para toda a região.

"O Presidente continuará a denunciar aos líderes mundiais, de forma clara e exaustiva, os pormenores das atrocidades cometidas pelos terroristas do Hamas a 7 de outubro", refere o comunicado.

Além disso, a primeira-dama israelita, Michal Herzog, participará num painel sobre a questão do antissemitismo no mundo, juntamente com Douglas Emhoff, marido da vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, e o diretor executivo da Liga Anti-Difamação, Jonathan Greenblatt.

Cerca de 140 pessoas continuam reféns do movimento islamita em Gaza, depois de terem sido capturados nos ataques que fizeram cerca de 1.200 mortos em Israel.