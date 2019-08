Presidente italiano autoriza Giuseppe Conte a formar novo governo sem Salvini

O presidente italiano Sergio Mattarella autorizou Giuseppe Conte a formar um novo governo, que incluirá o Movimento 5 Estrelas e o Partido Democrático no poder. Fica assim de fora, a Liga, partido de extrema-direita de Matteo Salvini, ministro do Interior.Recorde que Conte apresentou a demissão na semana passada depois de uma rutura com a Liga de Salvini, o que forçou o presidente Mattarella a consultar os partidos a fim de encontrar uma solução de governação.