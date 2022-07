O Presidente da República italiano, Sergio Mattarella, assinou esta quinta-feira o decreto de dissolução do Parlamento, , o que levará automaticamente à realização de eleições antecipadas em Itália.Decisão aconteceu depois de ter ouvido os presidentes dos dois ramos do Parlamento e segundo os termos do artigo 88.O decreto será entregue aos Presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados, Maria Elisabetta Alberti Casellati e Roberto Fico, pelo Secretário-Geral da Presidência da República, Ugo Zampetti.