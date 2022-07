Presidente italiano não aceita demissão do primeiro-ministro Mario Draghi

O Chefe de Estado italiano rejeitou esta quinta-feira a demissão do Primeiro-Ministro Mario Draghi e pediu-lhe que se dirigisse ao Parlamento para obter uma imagem clara da situação política, disse uma declaração do gabinete do Presidente Sergio Mattarella.A demissão de Draghi - que faz cair todo o Governo, que tomara posse em fevereiro de 2021 - foi provocada pela decisão do M5S de se abster numa moção de confiança, hoje no Senado, distanciando-se dos restantes parceiros de uma coligação heterogénea, que inclui desde partidos da extrema-direita até à esquerda.Em atualização