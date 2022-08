Presidente peruano aprova programa para expulsar estrangeiros que cometam crimes

O Presidente peruano, Pedro Castillo, -- alvo de seis investigações por alegada corrupção -- ordenou ao Ministério da Administração Interna que inicie um programa para expulsar "todos os estrangeiros" que cometam crimes no país.

"Ordenei que o programa 'Retorne ao seu país' seja iniciado através do Ministério da Administração Interna do Peru para que todos os estrangeiros que cometam crimes no Peru sejam expulsos", disse o presidente peruano.

"Agradeço a disponibilidade da Embaixada da Venezuela e das demais embaixadas com as quais nos temos coordenado", acrescentou na sexta-feira Castillo, na rede social Twitter.