Presidente polaco afirma que Putin tentou restaurar império russo mas falhou

O Presidente polaco acusou esta terça-feira a Rússia de falhar na Ucrânia uma tentativa de restaurar o imperialismo russo, afirmando que a paz nunca esteve tão ameaçada e "o mal deve ser chamado mal e um crime deve ser chamado crime".

Num contundente discurso no primeiro dia da 78.ª Assembleia Geral das Nações Unidas, Andrzej Duda invocou a II Guerra Mundial e a ocupação do seu país pela Alemanha Nazi para se referir à "brutal invasão" da Ucrânia pela Rússia, em 24 de fevereiro de 2022: "É precisamente por isso que entendemos a tragédia da Ucrânia melhor do que qualquer outro país do mundo, e a tragédia de outros países que vivem a loucura da guerra".

Em resultado da agressão militar russa, Duda disse que o mundo mergulhou em "tempos perigosos" e que a paz não é um bem adquirido, mas "nunca esteve tão ameaçada como hoje".