Presidente romeno afirma que ataques russos ocorreram "muito perto" da Roménia

Os recentes ataques no sul da Ucrânia ocorreram "muito perto" da fronteira com a Roménia, disse o Presidente romeno, Klaus Iohannis, após a queda no domingo de 'drones' russos no Danúbio, que Kiev alegou terem atingido solo romeno.

"Tivemos ataques [...] que foram registados a 800 metros da nossa fronteira. Muito, muito perto", declarou Klaus Iohannis, durante uma conferência de imprensa ao lado do primeiro-ministro luxemburguês, Xavier Bettel.

Na segunda-feira, a Roménia, país vizinho da Ucrânia e membro da NATO, negou "categoricamente" as alegações de Kiev de que 'drones' explosivos russos teriam caído em território romeno durante a noite de domingo.