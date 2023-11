Presidente russo destaca potencial da Rússia e do Cazaquistão na segurança alimentar

O Presidente russo, Vladimir Putin, destacou esta quinta-feira o "enorme potencial agrícola" da Rússia e do Cazaquistão para a segurança alimentar dos dois países e também para as nações parceiras durante uma reunião com o seu homólogo cazaque, Kasim-Jomart Tokayev.

"Temos um potencial muito bom tendo em conta o que está a acontecer no mundo. Refiro-me, em primeiro lugar, não aos conflitos, mas ao que está a acontecer na área do desenvolvimento, do desenvolvimento demográfico", afirmou Vladimir Putin.

O chefe do Kremlin especificou que se estava a referir ao "enorme potencial agrícola" dos dois países.

Putin chegou esta quinta-feira ao Cazaquistão para uma visita oficial ao país, considerada de grande importância política e mesmo histórica pelo Presidente cazaque.

"Temos boas oportunidades para garantir os nossos interesses e ajudar muitos dos nossos parceiros no mundo, nos mercados globais. É isso que estamos a fazer", sublinhou.

Antes de iniciar as conversações bilaterais, Tokayev e Putin dirigiram-se aos participantes no 19.º Fórum de Cooperação Inter-regional Cazaquistão e Rússia por videoconferência.

"Os nossos países têm enormes oportunidades para expandir o comércio e a cooperação mutuamente benéfica no setor agrícola. Basta notar que o Cazaquistão e a Rússia estão entre os maiores produtores de produtos agrícolas e entre os dez líderes mundiais nas exportações de cereais", disse o Presidente cazaque aos participantes no fórum.

Tokayev lembrou que os dois países possuem quase 10% das terras cultiváveis e 9% das pastagens do planeta.

Putin destacou, por sua vez, que a Rússia é um fornecedor importante para o Cazaquistão de produtos como trigo, cevada, carne de aves, açúcar e produtos lácteos fermentados.

O Presidente russo acrescentou que o volume de negócios do comércio bilateral de produtos agrícolas e alimentares, em geral, aumentou no ano passado em 22%, ascendendo aos quatro mil milhões de dólares (3,75 mil milhões de euros).