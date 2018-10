Presidente turco adormece durante conferência com presidente moldavo

Recep Tayyip Erdogan foi à Moldávia esta quarta-feira para uma visita de dois dias com o objetivo de fortalecer relações entre os dois países. No final da visita, os dois presidentes, Erdogan e I gor Dodon, reuniram-se para uma conferência de imprensa na capital daquele país, Chisinau.



Enquanto o presidente moldavo falava, Erdogan parecia estar a ter dificuldade em manter-se acordado.



Um jornalista acabou por captar o presidente turco a, lentamente, fechar os olhos e deixar cair a cabeça durante o discurso de Dodon.



As imagens foram divulgadas nas redes sociais.





#Turkey president #Erdogan is so excited to meet his #Moldova counterpart that he falls a sleep during a joint presser with his host President Igor Dodon in capital city Chisinau. pic.twitter.com/mHfa0lg4wk