Presidente turco afirma que acordo de cereais do Mar Negro foi alargado

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, afirmou, este sábado, que o acordo que permite a exportação de cereais ucranianos a partir dos portos do Mar Negro foi alargado. O acordo expirava este sábado e o presidente turco não revelou o período de prorrogação."O acordo para o corredor de cereais deveria expirar hoje. Como resultado das nossas conversas com os dois lados, conseguimos uma prorrogação deste acordo", disse Erdogan num discurso na cidade de Canakkale.A Rússia solicitou anteriormente a renovação do acordo por apenas 60 dias, metade do prazo do período de renovação anterior, enquanto a Ucrânia insistia numa renovação de 120 dias.O ministro das Infraestruturas ucraniano adiantou que o acordo foi alargado por 120 dias, de acordo com a agência Reuters.