O presidente turco, Tayyip Erdogan, disse esta sexta-feira que falou com o presidente russo, Vladimir Putin, e que ambos acordaram que os cereais transportados pelo Mar Negro devem ser entregues aos países africanos mais pobres, de forma gratuita.



As declarações de Erdogan aconteceram durante um discurso em Istambul, depois de Moscovo ter decidido voltar a fazer parte do acordo dos cereais da Ucrânia.