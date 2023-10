Presidente turco reeleito para a liderança do AKP

O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, foi reeleito este sábado para a liderança do seu Partido da Justiça e do Desenvolvimento (AKP) no decurso do IV Congresso extraordinário da organização.

O presidente do Conselho do congresso, Ihsan Yavuz, informou que votaram 1.402 delegados, com 1.399 a favor da reeleição de Erdogan. Os três restantes foram votos nulos, indicou a agência de notícias oficial Anatolia.

O congresso decorreu no Palácio dos Desportos de Ancara, com Erdogan a prometer cumprir todos os compromissos anunciados, em particular os trabalhos de reconstrução, na sequência dos sismos de 6 de fevereiro que provocaram mais de 51000 mortos na Turquia e que também atingiram o norte da Síria.