Presidente ucraniano dá as suas condolências pelo tiroteio que vitimou 19 crianças no Texas

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, ofereceu esta quarta-feira as suas condolências aos familiares das vítimas do tiroteio na escola do Texas, o pior massacre escolar nos Estados Unidos durante quase uma década."Gostaria de expressar as minhas condolências a todos os familiares das crianças que foram mortas no horrível tiroteio numa escola primária do Texas", disse Zelenskiy no Fórum Económico Mundial."Tanto quanto sei, 21 pessoas foram mortas, incluindo 19 crianças. Isto é terrível, ter vítimas de atiradores em tempo de paz", acrescentou.