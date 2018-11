Presidente da Ucrânia decreta lei marcial no país após ataque russo

Medida de resposta a tiros e apresamento de navios de guerra terá de ser aprovada pelo Parlamento ucraniano.

13:41

O Presidente ucraniano, Petro Poroshenko, assinou esta segunda-feira um decreto em que declara o estado de exceção (lei marcial) em todo o país.

A medida surge na sequência do apresamento pela Rússia, no domingo, de três navios da Armada da Ucrânia no mar Negro.

O estado de exceção estará em vigor durante dois meses até 25 de janeiro de 2019, embora possa ser levantado a qualquer momento, segundo explicou o Conselho de Segurança Nacional e Defesa da Ucrânia. O decreto terá ainda de ser aprovado pelo Parlamento ucraniano esta tarde.



Com a instauração da lei marcial, são abolidos os direitos civis dos cidadãos e grande parte das decisões da Ucrânia ficam sob alçada da autoridade militar.



Poroshenko, presidente da Ucrânia, diz que declarar um "estado de guerra não significa declarar guerra".



A agência russa Interfax, revelou que 24 oficiais da marinha ucraniana estão detidos na Rússia após o episódio de domingo.



Ucranianos falam em desvio de atenções de Poroshenko

Os meios de comunicação ucranianos levantaram a hipótese de a intenção de Poroshenko em declarar a lei marcial tenha também como finalidade adiar as eleições presidenciais, previstas para março de 2019.



A pouca popularidade [do Presidente ucraniano] entre os cidadãos ucranianos aponta para uma derrota de Poroshenko nas próximas eleições.



Reino Unido critica Rússia após "ato de agressão"

O Governo britânico criticou esta segunda-feira a Rússia após aquilo a que denominaram de "ato de agressão", na sequência dos incidentes com os navios ucranianos ao largo da crimeia.



"Comportamento desestabilizador é mais uma prova de que a Rússia continua a violar a integridade territorial ucraniana", disse o porta-voz de Theresa May.



Os britânicos pedem a ambas as partes que demonstrem moderação na resolução do problema.



Conselho Europeu do lado da Ucrânia

O Presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, condenou o episódio protagonizado pelas forças especiais russas no mar de Azov.



Donald Tusk diz que a "Europa ficará unida no apoio à Ucrânia".



Protestos na Ucrânia

Vários cidadãos ucranianos saíram à rua e juntaram-se à porta do consolado russo em Kiev para protestar os ataques aos navios da marinha da Ucrânia.



A Rússia mantém sob sua alçada os três navios militares capturados à Ucrânia, resistindo à pressão de várias potências europeias que acusam os russos de violação de tratados internacionais e de ferir a soberania ucraniana.





O Governo russo acusa a marinha ucraniana de ter invadido as águas do mar de Azov sem dar informação prévia.



Tensão remonta a 2014

O verniz estalou entre Moscovo e Kiev quando em 2014 a Rússia anunciou a anexação da Península da Crimeia e se mostrou do lado dos separatistas no Leste da Ucrânia.