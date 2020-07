Presidente venezuelano prevê melhoria da situação de pandemia de coronavírus antes das eleições de dezembro

O Presidente venezuelano disse quarta-feira que prevê a melhoria da situação da covid-19 antes da campanha para as eleições de dezembro, no momento em que o país regista 5.832 casos e 51 mortos.

"Se Deus quiser, estaremos muito bem, melhor, do ponto de vista do controlo do coronavírus, para a campanha eleitoral e para as eleições" parlamentares, disse Nicolás Maduro.

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 02.07.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento