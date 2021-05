Presidentes de 21 países europeus querem UE "líder mundial" com "novas soluções"

Presidentes de 21 países europeus, entre eles Marcelo Rebelo de Sousa, apelaram esta sexta-feira a uma União Europeia (UE) com "novos métodos e novas soluções", "líder mundial" e pediram aos cidadãos que ajudem a "moldar um futuro comum".

O apelo consta de uma carta assinada por 21 presidentes, entre eles Frank-Walter Steinmeier (Alemanha), Emanuel Macron (França) e Sergio Mattarella (Itália), com que assinalam o Dia da Europa, que é comemorado no domingo, pelo segundo ano consecutivo em pandemia de Covid-19.

"São múltiplos os desafios que enfrentamos enquanto europeus: do combate à crise climática e do desenvolvimento de economias verdes, a par do equilíbrio da concorrência crescente entre as grandes potências, aos esforços de transformação digital das nossas sociedades", lê-se no texto intitulada "Falemos sobre a Europa", apresentado numa página e meia A4, em 12 parágrafos e com um total de 4.431 carateres.