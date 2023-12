Presidentes sul-americanos impedem tentativa de Bolsonaro de "invadir" foto oficial com o novo presidente da Argentina

Presidentes da América do Sul impediram este domingo uma tentativa de o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro "invadir" a foto oficial do novo presidente da Argentina, Javier Milei, que tinha acabado de tomar posse, com outros chefes de Estado da região. Pelo menos quatro desses chefes de Estado recusaram tirar a foto enquanto Bolsonaro (que aproveitou a ausência de Lula da Silva para ir à Argentina com uma comitiva com dezenas de pessoas, como se ainda estivesse no poder) estivesse entre eles, e ameaçaram nem a fazer se ele não fosse retirado.

O vexame do antigo governante brasileiro aconteceu no Congresso da Argentina, em Buenos Aires, pouco depois de Javier Milei ter sido empossado como novo presidente do país, quando este se reuniu com outros líderes sul-americanos para uma foto oficial. Bolsonaro, no seu jeito dissimulado, aproximou-se aos poucos, sorrindo e acenando para o público como uma estrela pop, e, de repente, lá estava ele no meio dos chefes de Estado, para aparecer na fotografia.

Milei, que convidou Bolsonaro poucas horas após ser eleito para estar na sua tomada de posse e irritar Lula, a quem na campanha chamou "comunista" e "ladrão", não se opôs, mas os presidentes do Uruguai, Luís Lacalle Pol, do Paraguai, Santiago Peña, do Chile, Gabriel Boric, e do Equador, Daniel Noboa, ficaram indignados. Primeiro, eles próprios tentaram tirar dali Bolsonaro, que além de já não ser presidente do Brasil é o principal opositor do atual chefe de Estado, mas o ex-presidente fez-se de desentendido e continuou a sorrir e a acenar, como se os aplausos e gritos de apoio fossem para ele e não para o novo presidente do país, com o qual compartilha boa parte das suas bandeiras ultraradicais.

Sem conseguirem convencer o brasileiro, os chefes de Estado acionaram a equipa do cerimonial que comandava a tomada de posse de Javier Milei e deixaram claro que não participariam na foto oficial se Bolsonaro estivesse nela. Só aí a equipa de Milei resolveu agir e afastou Jair Bolsonaro, que saiu dali a contragosto e nessa altura, ciente da vergonha, já não sorria nem acenava para a multidão.