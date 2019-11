Preso empresário maltês mandante da morte de jornalista

Um proeminente empresário maltês foi esta quarta-feira detido pelo polícia por suspeita de ser o mandante do assassinato da jornalista e ativista anticorrupção Daphne Caruana-Galizia em outubro de 2017. Yorgen Fenech foi preso quando tentava fugir do país no seu iate, aparentemente alarmado pela captura do alegado intermediário do crime e pela promessa do primeiro-ministro Joseph Muscat de lhe oferecer imunidade judicial se apontasse quem deu a ordem para matar a jornalista.Caruana-Galizia foi morta na explosão de uma bomba colocada debaixo da sua viatura. Os três autores materiais do crime foram rapidamente detidos mas faltava identificar quem encomendou a morte da jornalista. Desde o início que Fenech era um dos principais suspeitos, depois de ter sido identificado como dono da sociedade ‘offshore’ 17 Black Limited, que Caruana-Galizia estava a investigar antes de morrer. Essa sociedade teria agendado pagamentos de milhões de euros a membros do governo.A prova que faltava terá chegado com a detenção, na semana passada, do intermediário do crime, a quem o primeiro-ministro ofereceu, na terça-feira, imunidade se revelasse quem o contratou. Este não hesitou em aceitar a oferta e apontou Yorgen Fenech como mandante do homicídio que abalou Malta e a Europa.