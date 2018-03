Preso por raptar e planear desmembrar adolescente

Homem de 59 anos fingiu ser polícia e abordou a jovem a caminho da escola.

Anya Vypretskaya, de 11 anos, viveu momentos de terror no interior do apartamento do raptor, Sergey Vikhlyantsev, de 59 anos, na Rússia. O homem abordou a jovem a caminho da escola e apresentou um distintivo falso para levar a menina a acreditar que era polícia. O criminoso confessou que planeava desmembrar a jovem caso o resgate não fosse pago.

Segundo o jornal The Sun, a rapariga foi algemada e obrigada a entrar no carro do raptor. Só descobriu a mentira quando foi transportada para o apartamento de Sergey e não para a esquadra.

No interior da casa do criminoso, a adolescente foi silenciada com fita-cola.

Sergey admitiu em tribunal que o plano inicial era pedir um elevado resgate pela vida de Anya, uma vez que acreditava que os pais eram ricos. Mas, caso estes se recusassem a pagar, estava decidido a matá-la e desmembrar o corpo da jovem com um machado.

Vários voluntários e mais de mil polícias iniciaram as buscas pelas casas dos 120 mil habitantes da cidade até que a mãe de Anya recebeu uma chamada da filha.

A adolescente contou às autoridades que aproveitou um momento de descuido do raptor para tentar o contacto com os pais e informar que deveriam procurar por ela num apartamento perto do mercado da cidade.

A polícia começou a revista em todos os apartamentos da área indicada por Anya. Apesar da relutância de Sergey em abrir a porta, a jovem foi encontrada após gritar "acho que estão à minha procura", quando os agentes questionavam o homem.

Sergey foi identificado como um antigo trabalhador das lojas dos pais da vítima e esperava um regate de três mil euros para conseguir pagar dívidas antigas.

"Ele era a última pessoa que suspeitávamos ser o raptor", declarou o pai da adolescente.

O homem está detido a aguardar julgamento e declarou que não matou a jovem porque ficou intimidado com o grande mediatismo que o caso estava a ter.