As palavras da presidente da Comunidade de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre o papel do rei Felipe VI na concessão dos indultos aos separatistas catalães abriram uma crise interna no PP, com o líder do partido, Pablo Casado, a desautorizar publicamente a colega.









A polémica estalou quando, ao participar domingo na manifestação que juntou milhares de pessoas em Madrid contra os indultos, Ayuso tentou, aparentemente, pressionar o rei a recusar assinar os indultos propostos pelo governo socialista. “O que vai fazer o rei de Espanha? Vai assinar estes indultos? Vão torná-lo cúmplice disto?”, questionou Ayuso. Note-se que o rei, no cumprimento do seu papel constitucional, não pode recusar-se a assinar uma decisão do governo em funções.

O líder do PP procurou matizar as palavras de Ayuso, afirmando que os indultos “são da exclusiva responsabilidade de Pedro Sánchez e do seu governo”. “Os espanhóis sabem muito bem que ninguém mais, além de quem os promove e aplaude, é responsável por este ato profundamente imoral e tragicamente equivocado. São eles os únicos cúmplices”, afirmou.





Ayuso, porém, não acusou a desautorização pública do líder do PP e insistiu. “Casado pensa exatamente o mesmo que eu. E pensamos que é uma humilhação e uma vergonha que o governo e os independentistas que se riem de todos os espanhóis celebrem ter colocado o rei de Espanha perante uma armadilha”, acusou.