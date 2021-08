Pressão nas UCI aumenta em Espanha para 22%, com mais de 2.000 internados por Covid-19

A transmissão de covid-19 em Espanha baixou 42 pontos desde sexta-feira apesar de não se refletir nos internamentos, com 2.032 doentes nos cuidados intensivos e com uma ocupação até 22%, e ainda 10.441 pessoas hospitalizadas (mais 396 e 88,8%).

De acordo com os dados hoje divulgados pelo Ministério da Saúde, a Catalunha regista a situação mais preocupante nas unidades de cuidados intensivos (UCI), com 49,7% de ocupação seguida por Madrid com 31,3% e Aragão com 22,5%. No total, foram internados nestas unidades mais 103 pessoas em relação a sexta-feira.

No fim de semana foram contabilizados 39.638 novos contágios, face aos 55.939 notificados na passada segunda-feira, e registadas 119 mortes (157 divulgadas em 02 de agosto).