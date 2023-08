Mercenário Yevgeny Prighozin na lista de passageiros de avião que cai na Rússia

O líder do grupo mercenário Wagner estará na lista de passageiros de um avião privado que caiu, na tarde desta quarta-feira, região de Tver, na Rússia. A agência de notícias Tass citada pela Reuters, adianta que Yevgeny Prigozhin seria um dos passageiros do voo entre São Petersburgo e a capital russa, Moscovo, mas não há ainda qualquer confirmação oficial sobre a morte do militar que em junho tentou uma rebelião contra o poder de Vladimir Putin.



As operações de resgate já conseguiram encontrar oito corpos no local da queda da aeronave, mas não foi possível identificar as vítimas.





"Havia três pilotos e sete passageiros a bordo. Todos morreram", disse fonte do Ministério para Situações de Emergência na Rússia. Segundo os meios de comunicação russos, um segundo avião também de Yevgeny Prigozhin inverteu a rota quando se dirigia a Moscovo.De acordo com o site Flight Radar, a aeronave efetuou vários círculos nos céus moscovitas antes de regressar a São Petersburgo. Na Rússia especula-se sobre se Yevgeny Prigozhin viajaria no aparelho que caiu ou se neste segundo avião."A Agência Federal de Transporte Aéreo iniciou uma investigação sobre a queda de uma aeronave Embraer que ocorreu na região de Tver na quarta-feira", disse o departamento russo em comunicado citado pela Tass.Yevgeny Prigozhin era o líder do grupo paramilitar Wagner. Em junho deixou a Rússia em alerta vermelho ao revoltar-se contra o país, mais concretamente contra o Ministério da Defesa e o próprio chefe de estado russo Vladimir Putin.Até então, o homem que em tempos foi cozinheiro de Putin, era um dos grandes aliados do exército russo e o Grupo Wagner era responsável por grandes conquistas da Rússia na Ucrânia.A rebelião terminou com negociações e um aparente acordo do Kremlin, que levou Prigozhin a aceitar mudar-se para a Bielorrússia. No entanto, mesmo após o acordo, Prigozhin estaria a circular livremente na Rússia.O líder do grupo Wagner, que tinha tentado derrubar o Ministro da Defesa Sergei Shoigu, e o chefe do Estado Maior Vlaery Gerasimov, publicou, esta segunda-feira, um discurso em vídeo que sugeria ter sido filmado em África.

Yevgeny Prigozhin, o líder do grupo Wagner, tem protagonizado os momentos mais importantes da ofensiva russa na Ucrânia. Este sábado, deixou a Rússia em alerta vermelho ao declarar a revolta contra o país e, mais diretamente, contra o Ministério da Defesa. Mas quem é o rebelde que, pelas palavras do presidente Vladimir Putin, deu "uma facada nas costas", à sua pátria, mas que acabou por retirar inesperadamente?



O fundador do grupo paramilitar é descrito como um homem implacável, sem vergonha e sem lei, escreve o The New York Times. Tem 62 anos e nasceu em São Petersburgo, antiga Leningrado, a mesma cidade-natal do presidente russo. Visto como polémico e pouco consensual, Prigozhin é um dos rostos mais marcantes no que concerne ao conflito na Ucrânia, sendo um facto incontornável que, devido à sua liderança, a Rússia conseguiu grandes avanços em solo ucraniano.



O líder dos mercenários começou a ter ainda mais destaque na comunicação social depois de fazer duras críticas ao Ministério da Defesa, quando denunciou as significativas perdas do seu exército na cidade ucraniana de Bakhmut. Em causa estaria o facto de não serem enviadas armas e munições suficientes para os combates naquela zona. Recorde-se que Bakhmut é uma das cidades com mais sangue derramado desde o início da invasão.

De acordo com o jornal britânico The Guardian, Prigozhin é conhecido há décadas como "o cozinheiro de Putin". Esta alcunha deve-se à empresa de catering que possui e ao contrato que esta tem estabelecida com o Kremlin.



Nos anos 80, o líder do grupo paramilitar esteve preso por nove anos por roubo e furto. Quando saiu em liberdade, começou a vender cachorros quentes na sua cidade-natal. Ao longo dos anos começou a ganhar popularidade e a crescer na indústria da alimentação. Atualmente, é um magnata e um dos nomes mais influentes na Rússia. De notar que a relação com Vladimir Putin foi fulcral para a ascensão de Yevgeny Prigozhin.