Primeira-dama do Brasil investigada por suspeitas de favorecimento a amigos em empréstimos

A Procuradoria da República do Distrito Federal brasileiro decidiu investigar uma suposta atuação da primeira-dama do país, Michelle Bolsonaro, para favorecer empresas de amigos com empréstimos da Caixa Económica Federal, noticiou na sexta-feira a revista Crusoé.

Documentos obtidos pela Crusoé indicam que Michelle Bolsonaro, mulher de Jair Bolsonaro, agiu pessoalmente para favorecer amigos e empresários próximos do presidente brasileiro no auge da pandemia.

Segundo a revista, empréstimos foram autorizados depois de a primeira-dama ter falado com o presidente do banco Caixa Económica Federal, Pedro Guimarães.