Primeira equipa de médicos estrangeiros entra na Faixa de Gaza

Uma primeira equipa de dez médicos estrangeiros da Cruz Vermelha entrou esta sexta-feira na Faixa de Gaza através da passagem egípcia de Rafah, juntamente com dez camiões com ajuda humanitária, mas sem combustível, disseram fontes locais.

O porta-voz do lado palestiniano da passagem, Wael Abu Omar, declarou em comunicado que uma "delegação médica composta por dez médicos estrangeiros" entrou na Faixa de Gaza e que os camiões transportavam água, alimentos e medicamentos.

Com esta nova ajuda humanitária, 84 camiões, em seis lotes diferentes, entraram no enclave palestiniano através do Egito desde que Israel autorizou as operações, no sábado.