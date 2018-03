Primeira-ministra britânica interrompe casal a fazer sexo

Theresa May contou o episódio que viveu durante um jantar com jornalistas.

Durante um jantar com jornalistas e membros do Governo britânico, esta quarta-feira, Theresa May desvendou que interrompeu um casal que se encontrava a ter relações sexuais numa caravana.

"Eu estava perante uma caravana com uma porta aberta e havia, claramente, alguma atividade lá dentro", começou por contar a primeira-ministra. Segundo a mesma, tudo aconteceu quando foi dar um passeio durante o intervalo da campanha eleitoral, o ano passado.

"Educadamente, bati. Ninguém respondeu, mas a atividade persistia. Olhei e percebi que alguém estava deitado lá dentro. Voltei a bater e meti a cabeça dentro da caravana. De facto, estava alguém deitado. Duas pessoas", contou.

Perante uma plateia de cerca de 250 pessoas, May continuou a brincadeira e ainda revelou que na altura considerou não ser o momento ideal para perguntar ao par se iria votar nos conservadores.

"Ficou-me na memória", rematou a política.