Primeira-ministra da Irlanda do Norte apresenta demissão

A primeira-ministra da Irlanda do Norte, Arlene Foster, apresentou esta quarta-feira a demissão do cargo político através de um comunicado divulgado pelo Partido Unionista Democrático, que representa.



"Tenciono abandonar os cargos de líder do Partido Democrático Unionista no dia 28 de maio e de primeira-ministra da Irlanda do Norte no final de junho", pode ler-se na nota.

"Servir o povo da Irlanda do Norte como primeira-ministra foi um privilégio", afirmou.



De acordo com a BBC, Arlene Foster tem sido muito contestada por elementos do seu partido, um dos motivos que a terá conduzido à demissão do cargo de líder do mesmo.