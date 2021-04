Primeira-ministra da Noruega multada por desrespeitar regras da Covid-19. Celebrou aniversário em resort de ski

A primeira-ministra da Noruega foi ontem multada em cerca de 2.350 euros (20.000 coroas norueguesas) por infringir a regras de combate à covid-19 que o próprio Governo promulgou.Segundo as autoridades locais norueguesas, citadas pelo Bloomberg, Erna Solberg, que celebrou no dia 24 de fevereiro 60 anos, estaria envolvida em celebrações de aniversário com mais pessoas do que o permitido por lei, apesar das informações avançadas pela agência noticiosa indicarem que se tratava de "uma festa de família".A festa terá acontecido por volta dessa data, num resorte de ski localizado no sudeste do país.A primeira-ministra norueguesa já admitiu o sucedido e, até agora, ainda não houve nenhum pedido público de demissão.A comunicação foi feita esta manhã pelo departamento da polícia do sudeste do país, através de uma conferência de imprensa.