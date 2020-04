Primeira-ministra da Nova Zelândia aceita corte no salário em solidariedade com afetados pela pandemia de coronavírus

"Se há uma altura para reduzir as diferenças entre grupos de pessoas em toda a Nova Zelândia em diferentes posições [sociais], é agora." Foi desta forma que a primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, anunciou um corte de 20% no seu e no salário de outros ministros durante um período de seis meses num gesto que, justifica, mostrará a solidariedade do executivo às pessoas afetadas pela pandemia de coronavírus."Sou responsável pelo ramo executivo e é aqui que podemos agir", afirmou numa altura que o número de mortos no país continua a aumentar apesar de ser reduzido comparado com o resto do mundo.Jacinda Ardern afirma que é importante que os políticos mais bem pagos do governo da Nova Zelândia demonstrem "liderança e solidariedade" com os trabalhadores da linha de frente e com os que perderam os seus trabalhos durante esta crise que promete alongar-se durante mais uns meses. Ardern, ministros do governo e executivos de serviços públicos vão assim aceitar o corte por seis meses, com efeitos imediatos.

A Nova Zelândia está em confinamento há três semanas. Mais de 1.300 pessoas estão infetadas pelo vírus e há nove mortes, todas pessoas idosas com condições de saúde pré-existentes.