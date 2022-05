Primeira-ministra francesa e ministros recém-nomeados demitem-se se perderem legislativas

A primeira-ministra francesa, Elisabeth Borne, assim como os restantes ministros do seu Governo prometem demitir-se caso não saiam vencedores nos seus círculos eleitorais na eleições de 12 e 19 de junho em França.

"A resposta é sim [a primeira-ministra deixará funções caso perca as legislativas], e essa é uma atitude que mostra o seu carácter. Elisabeth Borne é uma mulher completamente comprometida com o seu país e com o projeto político do Presidente da República. Não imagino que uma mulher de palavra como ela é, não a mantenha também neste domínio", disse esta segunda-feira Olivia Grégoire, a nova porta-voz do Governo de Borne.

Nomeada há uma semana, a primeira-ministra é candidata no departamento de Calvados, na Normandia, onde deverá ganhar mesmo não tendo qualquer ligação a esta região. É a primeira vez que a líder do Governo se apresenta a eleições, arriscando ficar em Matignon menos de um mês, já que perder neste círculo eleitoral das legislativas pode significar a saída prematura do executivo.