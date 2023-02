Primeira-ministra italiana promete combate à imigração ilegal após morte de dezenas de refugiados

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, expressou "os mais profundos sentimentos" pela morte de dezenas de refugiados na costa italiana e reforçou a importância do combate à imigração ilegal.

"A primeira-ministra expressa os mais profundos sentimentos por todos os mortos vítimas do tráfico humano. O governo está empenhado em prevenir estas tragédias e vai continuar a fazê-lo ao exigir máxima colaboração com os países de origem", disse um comunicado do governo italiano, liderado por Meloni.

Os mais recentes balanços apontavam para pelo menos 43 mortos no naufrágio na região da Calábria, no sul de Itália.